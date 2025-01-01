Mau News: कबड्डी में बंदीघाट की टीम जीती

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प्राथमिक स्कूल बंदीघाट के शिवा द्वितीय रहे। 100 मीटर उच्च प्राथमिक स्कूल बंदीघाट के राहुल ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग की 50 मीटर व 100 मीटर दौड़ में प्राथमिक स्कूल नरौनी की सुनीता प्रथम रहीं और कंपोजिट विद्यालय बंदीघाट की अंजना द्वितीय रहीं। उच्च प्राथमिक स्कूल वर्ग की 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर व 600 मीटर दौड़ में कंपोजिट विद्यालय बंदीघाट के खिलाड़ी प्रथम रहे। कंपोजिट विद्यालय अलाउद्दीनपुर के खिलाड़ियों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कबड्डी उच्च प्राथमिक स्कूल बालक वर्ग में बंदीघाट की टीम विजेता रही और अलाउद्दीनपुर की टीम उपविजेता रही। प्राथमिक स्कूलों की कबड्डी में सरया प्राथमिक विद्यालय टीम विजेता रही। नगदोपुर की टीम उपविजेता रही। कबड्डी बालिका की कबड्डी प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक स्कूल वर्ग में कंपोजिट विद्यालय बंदीघाट विजेता, कंपोजिट विद्यालय अलाउद्दीनपुर उपविजेता और कंपोजिट विद्यालय नगदोपुर तृतीय स्थान पर रहा।खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि खेलकूद से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना बढ़ती है। एसआरजी संजय कुमार तिवारी ने सभी प्रतियोगी और विजेता छात्रों को बधाई देते हुए नकद पुरस्कार प्रदान किया।