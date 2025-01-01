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Mau News: टी 20 मुकाबले में मऊ ने आजमगढ़ की टीम को 14 रनों से दी शिकस्त

Mon, 16 Nov 2026 12:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:36 AM IST
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Mau defeated the Azamgarh team by 14 runs in a T20 match.
नगर के सहादतपुरा ​स्थित मैदान पर आयोजित मैच में खेलते ​खिलाड़ी। संवाद
मऊ। सहादतपुरा स्थित खेल मैदान पर रविवार को मऊ और आजमगढ़ के बीच 20-20 ओवर का टी20 मैच खेला गया। मुकाबले में मऊ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आजमगढ़ को 14 रनों से पराजित किया।
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मैच की शुरुआत में मऊ के कप्तान रोहित सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मऊ की शुरुआत सधी हुई रही और सलामी बल्लेबाज आदित्य वर्मा (48 रन) और अमन यादव (34 रन) ने पहले विकेट के लिए 68 रनों की मजबूत साझेदारी की। मध्यक्रम में सौरभ राय ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 18 गेंदों में 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 41 रन बनाए। निर्धारित 20 ओवरों में मऊ ने 6 विकेट के नुकसान पर 172 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। आजमगढ़ की ओर से गेंदबाज फैज़ान अहमद ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए, जबकि नीरज मौर्य को 2 सफलताएं मिलीं। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आजमगढ़ की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 158 रन ही बना सकी। मऊ की ओर से तेज गेंदबाज अंकित गुप्ता ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 24 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जबकि स्पिनर राहुल चौहान ने 2 विकेट झटके। बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन (41 नाबाद रन और 1 विकेट) के लिए मऊ के सौरभ राय को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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