फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Taught female students and women how to apply henna.

Mau News: छात्राओं-महिलाओं को मेहंदी लगाना सिखाया

Wed, 14 Oct 2026 11:48 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Taught female students and women how to apply henna.
Photo Title
मऊ। राष्ट्रीय ललित कला प्रशिक्षण विकास परिषद के तत्वावधान में बुधवार को मलिक टोला स्थित संस्था के ट्रेनिंग हॉल में मेहंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मेहंदी शिक्षिका सबरीन बानो ने छात्राओं व महिलाओं को मेहंदी की विभिन्न शैलियों का बारीक और कलात्मक प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला के दौरान सबरीन बानो ने अरेबिक मेहंदी, दुल्हन मेहंदी और पारंपरिक सुहाग मेहंदी के कई सुंदर व आधुनिक डिजाइनों को बनाने का हुनर सिखाया। उन्होंने बताया कि मेहंदी केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक बेहतर जरिया भी है। नजरा, तृप्ति, प्रंकिता गुप्ता, पूजा चौबे, रुफैदा, संगीता, सबा, सिमरन सहित अन्य छात्राएं उपस्थित रहीं। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed