Mau News: छात्राओं-महिलाओं को मेहंदी लगाना सिखाया

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मऊ। राष्ट्रीय ललित कला प्रशिक्षण विकास परिषद के तत्वावधान में बुधवार को मलिक टोला स्थित संस्था के ट्रेनिंग हॉल में मेहंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मेहंदी शिक्षिका सबरीन बानो ने छात्राओं व महिलाओं को मेहंदी की विभिन्न शैलियों का बारीक और कलात्मक प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला के दौरान सबरीन बानो ने अरेबिक मेहंदी, दुल्हन मेहंदी और पारंपरिक सुहाग मेहंदी के कई सुंदर व आधुनिक डिजाइनों को बनाने का हुनर सिखाया। उन्होंने बताया कि मेहंदी केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक बेहतर जरिया भी है। नजरा, तृप्ति, प्रंकिता गुप्ता, पूजा चौबे, रुफैदा, संगीता, सबा, सिमरन सहित अन्य छात्राएं उपस्थित रहीं। संवाद