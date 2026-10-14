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Mau News: प्रवीण क्रिकेट एकेडमी ने वाईसीए को दी शिकस्त

Wed, 14 Oct 2026 11:54 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:54 PM IST
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Praveen Cricket Academy defeated YCA
नगर के सहादतपुरा स्थित स्पोर्ट्स ग्राउंड पर बुधवार को प्रवीण क्रिकेट एकेडमी और यश क्रिकेट एकेडमी (वाईसीए) के बीच 40-40 ओवरों का रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में प्रवीण क्रिकेट एकेडमी ने यश क्रिकेट एकेडमी को 148 रनों से हराया।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रवीण क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत बेहतरीन रही। टीम ने निर्धारित 40 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 289 रन बनाए। टीम की ओर से अंकित ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए शानदार 101 रनों की शतकीय पारी खेली। इसके अलावा कार्तिक ने 71 और पार्थ ने 41 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं, राजवीर ने 13, रमन ने 14 और अतिरिक्त के रूप में 22 रन जुड़े।
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जवाब में यश क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत खराब रही। पूरी टीम 32.2 ओवरों में महज 141 रन पर ही सिमट गई। वाईसीए की ओर से शौर्य ने 45, हेमंत ने 26, नीरज ने 21 और रोहित ने 20 रन बनाए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज टीम को जीत नहीं दिला सका। प्रवीण क्रिकेट एकेडमी की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पूरी टीम पस्त नजर आई।
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इसमें हर्षित ने 3 विकेट चटकाए। इसके अलावा रमन, कार्तिक और कृष्णा को 2-2 विकेट मिले, जबकि अंकित ने 1 बल्लेबाज को आउट किया। शानदार बल्लेबाजी (71 रन) और किफायती गेंदबाजी (2 विकेट) का बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले कार्तिक को ‘’मैन ऑफ़ द मैच’’ चुना गया।
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