Mau News: प्रवीण क्रिकेट एकेडमी ने वाईसीए को दी शिकस्त

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रवीण क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत बेहतरीन रही। टीम ने निर्धारित 40 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 289 रन बनाए। टीम की ओर से अंकित ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए शानदार 101 रनों की शतकीय पारी खेली। इसके अलावा कार्तिक ने 71 और पार्थ ने 41 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं, राजवीर ने 13, रमन ने 14 और अतिरिक्त के रूप में 22 रन जुड़े।जवाब में यश क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत खराब रही। पूरी टीम 32.2 ओवरों में महज 141 रन पर ही सिमट गई। वाईसीए की ओर से शौर्य ने 45, हेमंत ने 26, नीरज ने 21 और रोहित ने 20 रन बनाए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज टीम को जीत नहीं दिला सका। प्रवीण क्रिकेट एकेडमी की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पूरी टीम पस्त नजर आई।इसमें हर्षित ने 3 विकेट चटकाए। इसके अलावा रमन, कार्तिक और कृष्णा को 2-2 विकेट मिले, जबकि अंकित ने 1 बल्लेबाज को आउट किया। शानदार बल्लेबाजी (71 रन) और किफायती गेंदबाजी (2 विकेट) का बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले कार्तिक को ‘’मैन ऑफ़ द मैच’’ चुना गया।