Mau News: सिटी न्यूज

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1.टीकाकरण : जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वीएचएनडी सत्र में गर्भवती महिलाओं और पांच साल तक के बच्चों का टीकाकरण। सुबह 10 बजे

2. बैठक : कुर्थीजाफर नगर पंचायत में समस्याओं के सिलसिले में व्यापारियों की बैठक। सुबह 11 बजे

3. रामलीला : नगर के जहांगीराबाद के मैदान पर रामलीला में शूर्पणखा नासिका छेदन। शाम 6 बजे

4. गरबा और डांडिया : नगर के जीवन राम छात्रावास के मैदान पर गरबा-डांडिया उत्सव का आयोजन। रात 8 बजे

जिले में आज के कार्यक्रम :