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Mau News: पराली प्रबंधन जागरूकता प्रचार वाहन किया रवाना

Sat, 07 Nov 2026 12:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:50 AM IST
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Stubble management awareness campaign vehicle flagged off
फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट से प्रचार वाहन को रवाना करत
बोझी। धान की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष यानी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और किसानों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को कृषि विभाग की ओर से विशेष जागरुकता अभियान चलाया गया।
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विकासखंड बड़राव स्थित राजकीय बीज भंडार से पराली प्रबंधन जागरूकता प्रचार वाहन को सहायक विकास अधिकारी कृषि ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न गांवों के लिए रवाना किया। इस दौरान कृषि तकनीकी सहायकों की ओर से सराय सुदनी, कटिहारी, बोझी सहित विकासखंड के अन्य गांवों में पहुंचकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी दी गई।
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प्रचार वाहन के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को पराली नहीं जलाने, फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने और इसके फायदे बताए जाएंगे। बताया कि पराली जलाने से वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है। मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीव और पोषक तत्व प्रभावित होते हैं, इससे भूमि की उर्वरता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। संवाद
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