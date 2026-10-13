फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Soul-stirring enactment of Lord Ram's stay in Chitrakoot leaves the audience deeply moved.

Mau News: भगवान राम के चित्रकूट निवास का भावपूर्ण मंचन, भावविह्वल हुए दर्शक

Tue, 13 Oct 2026 11:19 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Soul-stirring enactment of Lord Ram's stay in Chitrakoot leaves the audience deeply moved.
Photo Title
श्रीरामलीला समिति के तत्वावधान में गोठा में चल रही ऐतिहासिक रामलीला के दूसरे दिन मंगलवार को भगवान श्रीराम के चित्रकूट पहुंचने की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। रामनगर की परंपरा के अनुरूप दिन में आयोजित रामलीला में कलाकारों के सजीव अभिनय ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। हनुमानगढ़ी मंदिर में आरती के बाद प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण वनगमन प्रसंग के तहत फरसरा खुर्द स्थित शिव मंदिर पहुंचे। यहां चित्रकूट धाम का प्रतीकात्मक स्वरूप तैयार किया गया था। मंचन के दौरान तीनों ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। उनके मार्गदर्शन पर भगवान श्रीराम ने चित्रकूट में निवास करने का निर्णय लिया। लीला के समापन पर ग्रामवासियों ने भगवान श्रीराम की आरती उतारी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed