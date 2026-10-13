Mau News: जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर महिला से मारपीट का आरोप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:56 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:56 PM IST
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घोसी कोतवाली क्षेत्र के रघौली गांव में जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर विधवा महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता तेतरी देवी ने मंगलवार को कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तेतरी देवी के अनुसार, वह अपनी दो बेटियों के साथ रहती हैं। उनकी एक बेटी दिव्यांग है। आरोप है कि 10 अक्तूबर को दोपहर करीब तीन बजे गांव के कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। कोतवाल रविंद्रनाथ राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
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