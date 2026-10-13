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संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सपा से जुड़ें : लीलावती

Tue, 13 Oct 2026 11:54 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:54 PM IST
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Join the SP to protect the Constitution and democracy: Leelavati
मधुबन विधानसभा क्षेत्र के ढढवल पटरांव में मंगलवार को सपा की ओर से जनचौपाल आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मीरा मौर्य ने की और संचालन जानकी गोड़ ने किया। जनचौपाल को संबोधित करते हुए सपा की राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा ने महिलाओं से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सपा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए समर्पित रही है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार में पीडीए वर्ग को परेशान किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई और थानों-तहसीलों में आम जनता की समस्याओं से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं।
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उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा से जुड़ने और संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। साथ ही, चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए भाजपा पर राजनीतिक चालबाजी करने का आरोप लगाया। इस दौरान भीमल कुशवाहा, अंगद मौर्य, रामजीत मौर्य, हरीशंकर यादव, शशिकला मौर्य, ज्ञानती मौर्य, तीजा मौर्य, इंद्रावती यादव और कुसुम मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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