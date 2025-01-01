फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Shri Krishna Janmashtami is today; Kanha's cradle will be adorned at 19 locations.

Mau News: श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज, 19 जगह सजेगा कान्हा का पालना

Fri, 04 Sep 2026 12:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Shri Krishna Janmashtami is today; Kanha's cradle will be adorned at 19 locations.
नगर के सहादतपुरा बाजार में सजी दुकान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए मूर्ति और सजावट के सा
मऊ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जिले में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। शुक्रवार को जन्मोत्सव को लेकर शहर से गांव तक भक्तिमय माहौल है। मंदिरों और पूजा पंडालों को झालरों, एलईडी लाइटों, गुब्बारों और फूलों से सजाया जा रहा है। जिले में 19 स्थानों पर भगवान श्रीकृष्ण का पालना सजाकर प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी
विज्ञापन

पूजा समितियां पंडालों को आकर्षक रूप देने में जुटी हैं। पुलिस लाइन परिसर और प्रसिद्ध श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां आयोजित की जाएंगी। इनमें भक्ति संगीत और नृत्य के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का मंचन किया जाएगा।
विज्ञापन

जन्माष्टमी को लेकर नगर के सहादतपुरा, भीटी बाजार और मिर्जाहादीपुरा में दिनभर खरीदारों की भीड़ रही। बाजारों में सबसे अधिक मांग बाल कृष्ण की मूर्तियों, झूलों और राधा-कृष्ण की पोशाकों की रही। श्रद्धालुओं ने पूजन सामग्री, फल, मेवे, माखन-मिश्री और सजावटी सामान की भी खरीदारी की। बच्चों को कान्हा और राधा के रूप में सजाने के लिए पोशाक खरीदने को दुकानों पर अभिभावकों की भीड़ लगी रही। इससे बाजारों में पूरे दिन रौनक बनी रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि जन्माष्टमी के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल के साथ एक प्लाटून पीएसी तैनात रहेगी। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। जुलूस के दौरान जरूरत पड़ने पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया जाएगा।

नगर के सहादतपुरा बाजार में सजी दुकान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए मूर्ति और सजावट के सा

नगर के सहादतपुरा बाजार में सजी दुकान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए मूर्ति और सजावट के सा

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed