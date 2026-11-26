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उन्होंने कहा, स्थानीय दुकानदार न केवल हमारे सुख-दुख के साथी होते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। जब हम अपनों से खरीदारी करते हैं, तो हमारे जिले का पैसा जिले में ही रहता है और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है।महामंत्री गिरजाशंकर मौर्य ने कहा कि त्योहारों के समय स्थानीय बाजारों में रौनक बनी रहे और छोटे-बड़े सभी व्यापारियों का व्यापार फले-फूले, इसके लिए लोकल फॉर वोकल की भावना को अपनाना जरूरी है।उन्होंने व्यापारियों को भी गुणवत्तापूर्ण सामान और उचित दाम पर ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने का सुझाव दिया। प्रदेश महामंत्री आनंद ओमर ने डिजिटल माध्यमों के सही उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय व्यापारियों को भी आधुनिक तकनीक और डिजिटल पेमेंट सुविधाओं को अपनाना चाहिए, जिससे ग्राहकों को खरीदारी करने में आसानी हो। संवाद