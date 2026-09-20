Mau News: ट्रकों की पार्किंग का अड्डा बना सर्विस लेन

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बढ़ुआ गोदाम। फोरलेन स्थित बढ़ुआ गोदाम बाजार के तिराहे के पास सर्विस लेन इन दिनों ट्रकों की पार्किंग का अड्डा बन गया है। ट्रक चालक दिन-रात सर्विस लेन में कतार लगाकर वाहन खड़े कर देते हैं। इससे सर्विस लेन संकरी हो जाती है और राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। फोरलेन स्थित बढ़ुआ गोदाम बाजार के तिराहे के पास सर्विस लेन पर ट्रकों के खड़ा करने से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। ग्रामीणों मुताबिक सर्विस लेन पर ट्रकों के खड़े होने को लेकर वाहन चालकों और ट्रक चालकों के बीच नोकझोंक होती है। इस संबंध में क्षेत्र के साेनू सिंह, अनुज कुमार, पवन कुमार, बृजेश प्रसाद का कहना है कि तिराहे और सर्विस लेन को ट्रकों की पार्किंग से मुक्त कराने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया।