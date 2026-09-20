Mau News: शादी के ढाई महीने बाद विवाहिता को घर से निकाला, छह पर प्राथमिकी दर्ज

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चिरैयाकोट। थाना क्षेत्र के सिरसा गांव निवासी खुशी विश्वकर्मा की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार की शाम पति राहुल विश्वकर्मा सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि दहेज में बुलेट और दो लाख रुपये नहीं लाने पर शादी के ढाई महीने बाद मारपीट कर सभी ने घर से निकाल दिया। प्राथमिकी के अनुसार खुशी की शादी बीते 12 फरवरी मुहम्मदाबदा गोहना कोतवाली के रामपुर कांधी निवासी राहुल विश्वकर्मा के साथ हुई। शादी में पिता ने 1.20 लाख रुपये नकद, घरेलू सामान के लिए 1,25 लाख रुपये और सोने चांदी के आभूषण दिया था। विदाई के बाद से ही ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। शादी के तुरंत बाद पति ने झांसा देकर मोबाइल फोन ले लिया और सास प्रतिमा देवी ने सुरक्षा का हवाला देकर सभी आभूषण अपने पास रख लिए। पति, सास, ससुर भूपेंद्र विश्वकर्मा, नरेंद्र विश्वकर्मा, नेहा और रामाज्ञा दो लाख रुपये नगद और बुलेट की मांग को लेकर दबाव बनाने लगे। मांग पूरी न होने पर बीते 4 मई सभी ने मिलकर मारपीट की और घर से भगा दिया। तब से वो अपने मायके में रहती है। थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।