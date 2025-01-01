Mau News: डीएवी काॅलेज में आत्मरक्षा के तरीके सिखाए

विज्ञापन

महिला थाना प्रभारी कल्पना मिश्रा और कांस्टेबल पूनम गुप्ता ने छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान पूनम गुप्ता ने छात्राओं को विषम परिस्थितियों में घबराने के बजाय सतर्कता, साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना करने के तरीके बताए। छात्राओं को आत्मरक्षा के व्यावहारिक तरीकों का अभ्यास कराया गया। साथ ही संकट के समय आसपास उपलब्ध वस्तुओं और वातावरण का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई।महिला थाना प्रभारी कल्पना मिश्रा ने कहा कि हर बालिका को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग और आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने छात्राओं से किसी भी अप्रिय या संदिग्ध स्थिति में बिना घबराए तत्काल पुलिस और परिजनों को सूचना देने की अपील की। क्लब की अध्यक्ष ज्योति सिंह ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता के साथ आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना विकसित करना है। इस अवसर पर सचिव विनीता पांडेय, रुचिका मिश्रा, मीना लाल, रितु अग्रवाल, सुधा त्रिपाठी, मिता जालान, सोनी गुप्ता, सिवा अग्रवाल, शिल्पी अग्रवाल, कीर्ति अग्रवाल और कुसुम वर्मा उपस्थित रहीं।