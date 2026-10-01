Mau News: फोरलेन पर नीलगाय से टकराई स्काॅर्पियो, पांच लोग बचे

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बताया गया कि देवरिया जिले के रहने वाले लोग अलसुबह स्काॅर्पियो और एक कार से त्रिपिंडी पूजन के लिए वाराणसी गए थे। पूजन संपन्न कराने के बाद दोनों वाहनों से वापस घर लौट रहे थे। कार स्काॅर्पियो से आगे चल रही थी। इसी दौरान घोसी क्षेत्र के सोनाडीह के पास फोरलेन पर अचानक सड़क पार कर रही नीलगाय स्काॅर्पियो के सामने आ गई। चालक ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज गति के कारण स्काॅर्पियो नीलगाय से जा टकराई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से मृत नीलगाय को सड़क से हटवाया और क्षतिग्रस्त स्काॅर्पियो को किनारे कराकर आवागमन बहाल कराया। हादसे में स्काॅर्पियो सवार सभी लोग सुरक्षित बताए गए। इस बाबत कोतवाल रविंद्रनाथ राय ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में हैं, घायलों को अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है।

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अमिला। घोसी कोतवाली क्षेत्र के सोनाडीह के समीप बृहस्पतिवार को फोरलेन पर तेज रफ्तार स्काॅर्पियो सड़क पार कर रही नीलगाय से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि स्काॅर्पियो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में स्काॅर्पियो सवार पांच लोग बाल-बाल बच गए।