Mau News: समूह सखियों ने मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने की उठाई मांग

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ज्ञापन में समूह सखियों ने बताया कि वे स्वयं सहायता समूहों का गठन कराने, बैंक में खाते खुलवाने, नियमित बैठक कराने, प्रस्ताव लिखने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को लाभ दिलाने, समूहों की एमआईएस फीडिंग कराने और समूहों के फंड की डिमांड कराने समेत विभिन्न कार्य करती हैं। समूह सखियों ने खंड विकास अधिकारी से मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उचित कार्रवाई करने तथा मानदेय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव सक्षम उच्च अधिकारियों को भेजने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में विकासखंड कोपागंज की समस्त समूह सखियां शामिल रहीं।

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कोपागंज। विकासखंड कोपागंज की समूह सखियों ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर वर्तमान में मिल रहे दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय में वृद्धि कर न्यूनतम 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। समूह सखियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।