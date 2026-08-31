Mau News: केंद्रीय विद्यालय-पॉलिटेक्निक और 30 गांवों की राह गड्ढों में

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बारिश के दौरान इनमें पानी भर जाने से सड़क और गड्ढे का अंतर पता नहीं चलता, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण की दिशा में अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।बकवल-दूरदर्शन मार्ग करीब 30 गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। इसी मार्ग पर केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज के अलावा कई निजी विद्यालय तथा सरकारी और गैर सरकारी संस्थान संचालित हैं। सड़क की खराब हालत के कारण वाहन चालकों को गड्ढों से बचते हुए निकलना पड़ता है। दोपहिया वाहन चालकों की परेशानी सबसे अधिक है। कई बार लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं।