Mau News: सरयू नदी में घटाव होने से बढ़ा कटान का खतरा

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बृहस्पतिवार को 69.78 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। नदी खतरा बिंदु से 69.90 मी से 16 सेंटीमीटर नीचे बह रही थी। नदी के बढ़ने के बाद घटाव होने से लोग राहत की सांस तो ली है, लेकिन नदी के कटान से लोग दहशत में जी रहे हैं। नदी में कटान होने से मुक्तिधाम, भारत माता मंदिर, खाकी बाबा की कुटी, जानकी घाट, दुर्गा माता मंदिर, लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला, डीह बाबा का मंदिर, शाही मस्जिद, हनुमान मंदिर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी नदी के जलस्तर पर नजर बनाए रखने का दावा कर रहे हैं। इस बाबत सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता संजय मात्रेय का कहना है कि नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। धरोहरों के बचाव के लिए सभी उपाय किए गए हैं।

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दोहरीघाट। स्थानीय कस्बे से होकर गुजरी सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद दूसरे दिन घटाव होने से तटवर्ती इलाकों के लोगों को अनहोनी की चिंता सताने लगी है। 24 घंटे में नदी के जलस्तर में चार सेमी का घटाव दर्ज किया गया। श्मशान घाट की सीढ़ियां अभी भी डूबी हैं। गौरीशंकर घाट तक नदी में घटाव होने से कटान का खतरा बना है। सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद घटाव होने से लोगों को नदी के कहर बरपाने की चिंता खाए जा रही है। 24 घंटे में नदी के जलस्तर में चार सेमी का घटाव दर्ज किया गया है। नदी के जलस्तर पर नजर डाला जाए तो गौरीशंकर घाट पर नदी का जलस्तर शुक्रवार को 69.74 मीटर दर्ज किया गया।