Mau News: राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी, प्री-ट्रायल बैठक आयोजित

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बैठक जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में हुई। बैठक में विभिन्न बैंकों, वित्तीय कंपनियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण को लेकर चर्चा की गई।विशेष रूप से बैंकों, वित्तीय कंपनियों, नगर पालिका और पंचायती राज विभाग से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों को चिह्नित करने पर जोर दिया गया। इन मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का लक्ष्य रखा गया है।नोडल अधिकारी बाकर समीम रिजवी ने अधिकारियों को प्री-लिटिगेशन मामलों को चिह्नित करने और संबंधित पक्षकारों को समय से सूचना देने के निर्देश दिए। उन्होंने आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। सभी संबंधित विभाग और बैंक आपसी समन्वय से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें।