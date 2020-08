{"_id":"5f4d37248ebc3ee4f45ddf69","slug":"police-were-upset-when-a-suitcase-was-found-near-the-track-mau-news-vns5445515190","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091f\u094d\u0930\u0948\u0915 \u0915\u0947 \u092a\u093e\u0938 \u0938\u0942\u091f\u0915\u0947\u0938 \u092e\u093f\u0932\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928 \u0930\u0939\u0940 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938Police were upset when a suitcase was found near the track","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

ट्रैक के पास सूटकेस मिलने पर परेशान रही पुलिसPolice were upset when a suitcase was found near the track

मुहम्मदाबाद गोहना। मुहम्मदाबाद गोहना रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग के पास सुबह 9 बजे एक बंद हालत में बड़ा सूटकेस फेंका मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस घंटों हलकान रही। काफी हिम्मत और मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने सूटकेस खोला तो वह खाली मिला। इस पर पुलिस ने राहत की सांस लिया। बाद में पुलिसकर्मियों ने सूटकेस को पानी मे फेंक दिया।

स्थानीय रेलवे स्टेशन के पूर्वी क्रॉसिंग के पास सुबह नौ गेटमैन द्वारा ठीक क्रॉसिंग पर रेल ट्रैक के पास एक बड़ा सूटकेस रखे जाने की सूचना दिया। सूचना पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची तो काफी देर तक दूर से ही उसका निरीक्षण किया। सूटकेस बाहर से बंद था लेकिन अगल-बगल से देखने पर अंदर कुछ भी नही दिखाई दे रहा था। पुलिस ने पहले तो उसे एक लंबे बांस से इधर-उधर टॉलकर जायजा लिया फिर बंद सूटकेस को खोला तो अंदर किसी संदिग्ध वस्तु के न मिलने पर राहत की सांस लिया।

हालांकि सूटकेस में कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री रखे जाने की शंका पर ही पुलिसकर्मियों ने उसे काफी देर तक हाथ नहीं लगाया। कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि गेटमैन द्वारा सूचना मिलने जांच की गई। आशंका थी कि विस्फोटक या कोई संदिग्ध वस्तु न रखी गई हो, कहा कि लगता है कि सूटकेस पुराना व फटा होने पर यहां लाकर फेंक दिया गया था।