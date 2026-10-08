यूपी पुलिस एक्शन में: मऊ में आठ सपा नेताओं समेत 400 पर एफआईआर, पुतला दहन की कोशिश में झुलसे पांच पुलिसकर्मी

भीटी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राजेश कुमार की तहरीर पर सपा के आठ नामजद कार्यकर्ताओं और 400 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।संयुक्त तत्वावधान में सैकड़ों सपा, कांग्रेस और माकपा के कार्यकर्ताओं ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ' पैदल मार्च निकाला था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला फूंकने की कई बार कोशिश की।

मऊ जिले में पांच अक्तूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करने की कोशिश के दौरान चार दरोगा और एक कांस्टेबल के हाथ झुलसने के मामले में मंगलवार शाम कोतवाली नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।

कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक, सीओ सिटी, अपराध निरीक्षक, उपनिरीक्षकों समेत भारी पुलिस बल और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। जुलूस के आजमगढ़ तिराहा पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला निकालकर उसमें आग लगाने का प्रयास किया पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर पुतले को कब्जे में ले लिया।



पुतला छीनने के दौरान उपनिरीक्षक राजेश कुमार, संजय तिवारी, योगेंद्र सिंह, अंबरीश पांडेय और कांस्टेबल राहुल के हाथ झुलस गए। इसके बाद जुलूस कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के पास पहुंचा। यहां भी पुतला दहन करने और पुलिस के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की।