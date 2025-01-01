घर-घर जाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं कार्यकर्ता : दूधनाथ

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इसके तहत छूटे हुए नाम जुड़वाने, फर्जी नाम कटवाने और गलतियों के संशोधन पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में दूधनाथ यादव ने कहा कि जिले की चारों विधानसभाओं में वर्ष 2025 की सूची और 10 अप्रैल 2026 को जारी मतदाता सूची में लगभग दो लाख नामों का अंतर है।इससे कई पात्र लोगों के नाम छूट गए हैं। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव और घर-घर जाकर मतदाता सूची का अध्ययन करें। नाम छूटने पर फॉर्म-6, गलत नाम होने पर फॉर्म-7 और वर्तनी की त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक फॉर्म भरकर समय पर जमा कराएं। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा एसआईआर के बाद अब एसएआर के बहाने सपा समर्थकों के नाम कटवाने और गैर निवासियों के फर्जी नाम जोड़वाने की साजिश रच रही है।जिसे सपा के प्रहरी कामयाब नहीं होने देंगे। सदर विधायक अब्बास अंसारी ने कहा कि प्रदेश के तमाम सर्वे सपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का संकेत दे रहे हैं, जिससे भाजपा बौखलाई हुई है। कहा कि 2027 में भाजपा की कोई चाल कामयाब नहीं होगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से इनकी हर गतिविधि पर नजर रखेगी।बैठक में पूर्व एमएलसी राम जतन राजभर, पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव साधु, कुदुस अंसारी, जयप्रकाश यादव, रामधनी चौहान, आनंद यादव, सीताराम कुशवाहा, वीरेंद्र यादव लोहिया, तैयब पालकी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद