Mau News: सात महीने में चार हजार से ज्यादा नए शुगर के मरीज मिले, इनमें से 563 की उम्र 30 से कम

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जिले के डायलिसिस सेंटरों में बीते एक साल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इनमें 60 फीसदी से अधिक मरीज ऐसे हैं, जिनकी किडनी शुगर की वजह से खराब हुई है।वहीं एनसीडी क्लीनिक में सात महीने में चार हजार से अधिक नए शुगर के मरीज चिह्नित हुए हैं, इसमें 563 युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम हैं। जबकि प्री डायबिटिक मरीजों की संख्या करीब तीन हजार हैं, जिसमें 60 फीसदी किशोर वर्ग शामिल हैं।एसीएमओ और एनसीडी क्लीनिक के नोडल अधिकारी डॉ. बीके यादव ने बताया कि शुगर किडनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पहले बीपी को किडनी का दुश्मन नंबर 1 माना जाता था, लेकिन अब शुगर ने बीपी को पछाड़ दिया है।शुगर के मरीजों में किडनी खराब होने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और इसका मुख्य कारण है शुगर का अनियंत्रित होना। बताया कि शुगर के मरीजों को अक्सर पता ही नहीं चलता कि उनकी किडनी कब खराब हो गई। जब तक लक्षण दिखते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है।इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि शुगर के मरीजों को नियमित जांच करानी चाहिए और शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए।एसीएमओ ने बताया कि बीते अप्रैल से बीते अक्तूबर तक अकेले एनसीडी क्लीनिक में 44 हजार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई हैं, इसमें करीब तीन हजार में बीपी की शिकायत मिली तो शुगर के मरीजों की संख्या 4716 रही।वहीं दो हजार से अधिक प्री डायबिटिक श्रेणी के मरीज मिले हैं। बताया कि इसमें 563 नए युवा मरीज मिले हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम हैं। वहीं प्री डायबिटिक मरीजों में 35 फीसदी के करीब 20 साल से कम उम्र के किशोर वर्ग के हैं, जो कि सेहत का ध्यान न रखे तो वह डायबिटीज बीमारी के जद में आ सकते हैं।