Mau News: हलधरपुर हाल्ट पर छपरा-वाराणसी इंटरसिटी का ठहराव नहीं
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:55 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:55 AM IST
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रतनपुरा। मऊ-बलिया रेल मार्ग पर स्थित हलधरपुर हाल्ट से रोजाना 50 गांवों के सैकड़ों यात्री आवागमन करते हैं, लेकिन छपरा-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वाराणसी और छपरा जाने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए यह ट्रेन सुविधाजनक है, लेकिन ठहराव के अभाव में यात्रियों को रतनपुरा या मऊ जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इससे उनका समय और अतिरिक्त किराया दोनों खर्च होता है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार हलधरपुर हाल्ट आसपास के करीब 50 गांवों के लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन है। रोजाना बड़ी संख्या में यात्री यहां से विभिन्न स्थानों के लिए आते-जाते हैं। इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव होने से लोगों को वाराणसी और छपरा की यात्रा में काफी सुविधा मिल सकती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि हलधरपुर हाल्ट पर इंटरसिटी के ठहराव की मांग को लेकर कई बार रेल विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित नहीं हो सका है। लोगों का आरोप है कि हर बार आश्वासन तो मिलता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
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मुन्नू राय, मिथिलेश कुमार गुप्ता, राजूराम, आशुतोष कुमार, सनेही यादव, विवेक कुमार, रामबचन राजभर, दिनेश कुमार, राजू पांडेय, राजू पांडेय और बबलू माली ने रेल विभाग से हलधरपुर हाल्ट पर छपरा-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव कराने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रेन का ठहराव होने से आसपास के दर्जनों गांवों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें रतनपुरा या मऊ जाकर ट्रेन पकड़ने की मजबूरी से निजात मिलेगी।
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वाराणसी और छपरा जाने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए यह ट्रेन सुविधाजनक है, लेकिन ठहराव के अभाव में यात्रियों को रतनपुरा या मऊ जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इससे उनका समय और अतिरिक्त किराया दोनों खर्च होता है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार हलधरपुर हाल्ट आसपास के करीब 50 गांवों के लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन है। रोजाना बड़ी संख्या में यात्री यहां से विभिन्न स्थानों के लिए आते-जाते हैं। इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव होने से लोगों को वाराणसी और छपरा की यात्रा में काफी सुविधा मिल सकती है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि हलधरपुर हाल्ट पर इंटरसिटी के ठहराव की मांग को लेकर कई बार रेल विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित नहीं हो सका है। लोगों का आरोप है कि हर बार आश्वासन तो मिलता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
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मुन्नू राय, मिथिलेश कुमार गुप्ता, राजूराम, आशुतोष कुमार, सनेही यादव, विवेक कुमार, रामबचन राजभर, दिनेश कुमार, राजू पांडेय, राजू पांडेय और बबलू माली ने रेल विभाग से हलधरपुर हाल्ट पर छपरा-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव कराने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रेन का ठहराव होने से आसपास के दर्जनों गांवों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें रतनपुरा या मऊ जाकर ट्रेन पकड़ने की मजबूरी से निजात मिलेगी।