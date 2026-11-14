आईटीआई के निर्माण में गुणवत्ता से न हो समझौता : दानिश

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इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रगति और प्रस्तावित सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।काम को निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए, ताकि युवाओं को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। मंत्री ने बताया कि मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के समय दानिश आजाद अंसारी ने मऊ की जनता से राजकीय आईटीआई की स्थापना का वादा किया था। अब वह वादा धरातल पर उतर रहा है।विभागीय प्रयासों से यह महत्वपूर्ण परियोजना निर्माण के चरण में है।युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौकाइस संस्थान का उद्देश्य मऊ और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अल्पसंख्यक समुदाय सहित समाज के सभी वर्गों के युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।