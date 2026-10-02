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Mau News: संतान की दीर्घायु, आरोग्य और खुशहाली के लिए माताएं आज रखेंगी निर्जला व्रत

Fri, 02 Oct 2026 11:58 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:58 PM IST
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Mothers will observe a Nirjala fast today for the longevity
नगर के आजमगढ़ तिराहे पर ​जीवितपुत्रिका व्रत के लिए खरीदारी करते लोग। संवाद
मऊ। नगर सहित जिले के विभिन्न इलाकों में शनिवार को महिलाएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और खुशहाली के लिए जीवित्पुत्रिका व्रत रखेंगी। पर्व की पूर्व संध्या शुक्रवार को बाजारों में खूब गहमागहमी देखी गई। सब्जी की दुकानों पर सरपुतिया की विशेष खरीदारी हुई। जीवित्पुत्रिका व्रत नगर सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से मनाया जाता है। बाजारों में जिउतिया, उड़द, बताशा और चीनी की लड्डू जैसी मिठाइयों की भी जमकर खरीदारी हुई। नगर के सहादतपुरा, मुंशीपुरा, भीटी, सदर चौक, मुहम्मदाबादगोहना, घोसी, मधुबन, दोहरीघाट और रतनपुरा सहित कई बाजारों में सुबह से ही भीड़ रही।
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महिलाओं ने फल और अन्य पूजन सामग्री भी खरीदी। बेटे की सुख, समृद्धि और जीवन रक्षा के लिए रखे जाने वाले इस व्रत की पूर्व संध्या पर महिलाएं सरपुतिया खाती हैं। चढ़ावे के लिए फलों की खरीदारी में भी तेजी देखी गई। शुक्रवार को व्रत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। जीवित्पुत्रिका व्रत के दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। बाजारों में उत्साह : पर्व की पूर्व संध्या पर बाजारों में विशेष रौनक रही। सहादतपुरा, मुंशीपुरा, भीटी, सदर चौक जैसे प्रमुख बाजारों में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने व्रत से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री की खरीदारी की। यह उत्साह पर्व के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है।
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