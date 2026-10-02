Mau News: 230 दिव्यांगजनों को वितरित किए गए सहायक उपकरण

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मऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में सेवा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने पात्र 230 दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए। इसमें 15 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, 66 ट्राइसाइकिल, 66 जोड़ी बैसाखी, 38 एमआर किट, 22 व्हीलचेयर, 15 स्मार्ट केन, 28 कान की मशीनें और 18 लेप्रोसी किट शामिल थे। दिव्यांगजनों को इन साधनों से उनके दैनिक आवागमन और कार्यों में सुगमता आएगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य आदि लोग मौजूद रहे।