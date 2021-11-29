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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Meeting regarding railway security arrangements during Dussehra and Diwali

Mau News: दशहरा और दीपावली पर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक

Sun, 11 Oct 2026 12:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:40 AM IST
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Meeting regarding railway security arrangements during Dussehra and Diwali
दशहरा और दीपावली के मद्देनजर शनिवार को मुहम्मदाबाद गोहना रेलवे स्टेशन पर रेलवे इंटेलिजेंस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। इसमें रेलवे स्टेशन और परिसर में सुरक्षा मजबूत बनाए रखने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के संबंध में चर्चा हुई। रेलवे इंटेलिजेंस के अधिकारी विजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और परिसर में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही स्टेशन परिसर में साफ-सफाई और पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। इस मौके पर देवेंद्र कुमार, विनोद कुमार उपाध्याय, स्टेशन मास्टर सूर्यनाथ, रामप्रवेश, मनीष आदि मौजूद रहे।
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