Mau News: दहेज के लिए विवाहिता को पीटा, घर से निकाला

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प्राथमिकी के अनुसार, काजल चौहान की शादी 06 दिसंबर 2020 को मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के सुरहुरपुर गांव निवासी रमाकांत चौहान के साथ हुई थी। शादी के समय उसके माता-पिता और रिश्तेदारों ने एक लाख रुपये, सोने की अंगूठी, सोने की माला, कूलर, फ्रिज, अलमारी, बेड, शृंगारदानी सहित अन्य घरेलू सामान उपहार में दिए थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति रमाकांत, सास रजावती देवी, ससुर जयप्रकाश चौहान, देवर जयकुमार, ननद रेनू व सीमा चौहान कम दहेज लाने का ताना देने लगे। वे छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करते और उसके साथ मारपीट व मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना करने लगे। 12 सितंबर की दोपहर लगभग 12 बजे ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से भगा दिया। उन्होंने शर्त रखी कि जब तक वह मायके से एक बाइक और 2 लाख रुपये नकद लेकर नहीं आएगी, तब तक उसे घर में नहीं रखा जाएगा। कोतवाल रविंद्रनाथ राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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घोसी कोतवाली क्षेत्र के मलेरीकोट चौगोठवा गांव निवासी काजल चौहान की तहरीर व एसपी के आदेश पर दहेज उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने बुधवार को पति रमाकांत सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि दो लाख रुपये और बाइक नहीं मिलने पर काजल को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया।