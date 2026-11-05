फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Interest waiver scheme to provide relief to brick kiln operators

Mau News: ब्याज माफी योजना से ईंट भट्ठा कारोबारियों को मिलेगी राहत

Thu, 05 Nov 2026 01:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Interest waiver scheme to provide relief to brick kiln operators
ब्याज माफी योजना-2026 के प्रति ईंट भट्ठा कारोबारियों को जागरूक करने के लिए बुधवार को मेगा मार्ट स्थित भट्ठा एसोसिएशन के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त राज्य कर मनोज कुमार यादव ने की।
विज्ञापन

बैठक में ईंट निर्माता समिति, मऊ के पदाधिकारी और राज्य कर विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उपायुक्त राज्य कर ने योजना के प्रावधानों और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी।
विज्ञापन

राज्य कर विभाग की ओर से ईंट भट्ठा बकायेदारों की सूची की एक-एक प्रति समिति के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई। उपायुक्त ने पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से व्यापारियों से संपर्क कर उन्हें योजना के लाभों की जानकारी देने और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, अंजनी कुमार सिंह, रामकृपाल सिंह, अजय सिंह, जितेंद्र सिंह, अखिलेश राय और कौशल राय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य कर विभाग की ओर से उपायुक्त मनोज कुमार यादव के साथ सहायक आयुक्त कुलदीप, विकास मिश्रा, संतोष सिंह, प्रशांत यादव, सर्वेश यादव और अमित राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed