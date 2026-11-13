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Mau News: कंधेरी में धान की उत्पादकता 50.54 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिली

Fri, 13 Nov 2026 01:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:03 AM IST
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In Kandheri, the paddy productivity was found to be 50.54 quintals per hectare.
परदहां ब्लाक के कंधेरी में क्रॉप कटिंग का निरीक्षण करते मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाडिया। - फोटो : 1
मऊ। सदर तहसील के परदहां विकासखंड के ग्राम कंधेरी में धान की फसल की क्रॉप कटिंग कराई गई। मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाडिया की मौजूदगी में किसान रामानंद यादव के खेत में नियमानुसार फसल कटाई प्रयोग संपन्न हुआ। क्रॉप कटिंग में धान की उत्पादकता 50.54 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आंकी गई।
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क्रॉप कटिंग के दौरान 43.3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में धान की फसल की कटाई और मड़ाई की गई। प्राप्त उपज का वजन करने पर कुल 21.880 किलोग्राम धान की पैदावार मिली। इसी के आधार पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का निर्धारण किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि क्रॉप कटिंग से फसलों की औसत उपज का वैज्ञानिक और वास्तविक आकलन होता है। इससे कृषि उत्पादन के सटीक आंकड़े मिलते हैं और किसानों के हित में चलाई जा रही फसल बीमा सहित अन्य कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलती है। क्रॉप कटिंग के दौरान राजस्व और संबंधित विभाग के कर्मचारियों ने निर्धारित मानकों के अनुसार कटाई, मड़ाई और वजन की प्रक्रिया पूरी कराई। इस दौरान नायब तहसीलदार सदर मनोज कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक उदयभान यादव, लेखपाल अवनीश सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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