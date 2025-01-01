Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Hanuman's great mantras were chanted collectively, followed by the recitation of Shri Sundarkand.

Mau News: हनुमान के महामंत्रों का हुआ सामूहिक जप, फिर किया श्री सुंदरकांड पाठ

Sun, 08 Nov 2026 12:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Hanuman's great mantras were chanted collectively, followed by the recitation of Shri Sundarkand.
नगर के फातिमा तिराहा ​स्थित माँ मनोकामना मंदिर पर आयोजित सुंदरकांड पाठ में शामिल लोग। स्रोत- स् - फोटो : ​भिवानी के रेलवे जंक्शन पर छाया स्मॉग।
मऊ। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार को नगर के फातिमा चौक स्थित मां मनोकामना दुर्गा मंदिर परिसर में अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। श्री हनुमत कृपा सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान जी महाराज के महामंत्रों के सामूहिक जप से हुई।
विज्ञापन

साथ ही संगीतमय श्री सुंदरकांड पाठ ने पूरे प्रांगण को अध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। पाठ के दौरान सूरज सिंह और सुनील चौबे ने सुंदरकांड का पाठ कर पूरे वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया।
विज्ञापन

इसके साथ ही हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, शौर्य, सेवाभाव और प्रभु श्रीराम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का वीर रस में जीवंत वर्णन किया गया।
अजय मिश्र ने हनुमान जन्मोत्सव से जुड़ी दो जन्म दिवसों की मान्यताओं और आध्यात्मिक महत्व को समझाया।
इस अवसर पर चंद्रशेखर अग्रवाल, डॉ. राम गोपाल गुप्त, राम दुलारे चौहान, ऋषिकेश पांडेय, रिंकू मिश्रा, अजय गुप्ता, मनोज तिवारी, अखिलेश यादव उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed