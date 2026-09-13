Mau News: भाजपा की सेवा संकल्प अभियान कार्यशाला में किया गया मार्गदर्शन

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साथ ही अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और सफल बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष दोहरीघाट आजाद जायसवाल, विनय जायसवाल, सुरेंद्र गुप्ता, अवधेश राय, आदर्श राय, विक्रम चौहान, जितेंद्र गुप्ता, राकेश गुप्ता, आकाश सोनकर, राहुल जायसवाल, रवि जायसवाल, मनोज जायसवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा दोहरीघाट मंडल की ओर से शनिवार को सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत कार्यशाला और बैठक आयोजित की गई। इसमें नवनियुक्त क्षेत्रीय महामंत्री भास्कर निषाद ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अभियान के उद्देश्यों और सेवा कार्यों पर चर्चा करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई।