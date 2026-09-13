फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Guidance given at the BJP's Seva Sankalp Campaign workshop

Mau News: भाजपा की सेवा संकल्प अभियान कार्यशाला में किया गया मार्गदर्शन

Sun, 13 Sep 2026 01:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Guidance given at the BJP's Seva Sankalp Campaign workshop
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा दोहरीघाट मंडल की ओर से शनिवार को सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत कार्यशाला और बैठक आयोजित की गई। इसमें नवनियुक्त क्षेत्रीय महामंत्री भास्कर निषाद ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अभियान के उद्देश्यों और सेवा कार्यों पर चर्चा करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई।
विज्ञापन

साथ ही अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और सफल बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष दोहरीघाट आजाद जायसवाल, विनय जायसवाल, सुरेंद्र गुप्ता, अवधेश राय, आदर्श राय, विक्रम चौहान, जितेंद्र गुप्ता, राकेश गुप्ता, आकाश सोनकर, राहुल जायसवाल, रवि जायसवाल, मनोज जायसवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed