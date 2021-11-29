Mau News: अवैध कमाई से अर्जित गैंगस्टर की बाइक कुर्क
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:47 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:47 AM IST
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हलधरपुर। थाना की पुलिस ने बृह्पतिवार को बलिया पहुंचकर गैंगस्टर की अवैध कमाई से अर्जित 25 हजार रुपये कीमती बाइक को कुर्क कर जब्त कर लिया। सीओ दिनेश दत्त मिश्र ने बताया कि बलिया जिले के थाना कोतवाली राजपूत नेवरी निवासी अजय कुमार जायसवाल के खिलाफ हलधरपुर थाना में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के क्रम में पुलिस टीम शुक्रवार को थाना कोतवाली बलिया पहुंची। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में वाहन प्राप्त किया। इंजन और चेसिस नंबर का अभिलेखों से मिलान व भौतिक सत्यापन सही पाए जाने पर मौके पर कुर्की नोटिस चस्पा की गई और नियमानुसार कुर्क कर राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया गया।
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