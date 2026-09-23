Mau News: एक व्यक्ति के नाम पर दो पासपोर्ट, प्राथमिकी दर्ज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:34 PM IST
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स्थानीय थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के नाम पर दो पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। यह जानकारी पासपोर्ट नवीनीकरण के समय मिली। आरोपी की पहचान महमूद सराय बनकरी गांव निवासी अनुज यादव के रूप में हुई है।
थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुज यादव ने एक ही विद्यालय से कक्षा आठवीं के दो अलग-अलग स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनवाए थे। इन प्रमाण पत्रों का उपयोग करके उसने पहला पासपोर्ट 2014 में बनवाया। दूसरा पासपोर्ट उसने 2022 में बनवाया था। प्रशासन को धोखे में रखकर दो पासपोर्ट बनवाने के आरोप में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है।अनुज यादव ने जब अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया, तब यह धोखाधड़ी सामने आई। पासपोर्ट कार्यालय को उसके नाम पर दो अलग-अलग पासपोर्ट होने की जानकारी मिली। जांच में पता चला कि उसने दो अलग-अलग वर्षों में पासपोर्ट बनवाए थे। इसके लिए उसने एक ही स्कूल से आठवीं कक्षा के दो भिन्न स्थानांतरण प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की है।
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थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुज यादव ने एक ही विद्यालय से कक्षा आठवीं के दो अलग-अलग स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनवाए थे। इन प्रमाण पत्रों का उपयोग करके उसने पहला पासपोर्ट 2014 में बनवाया। दूसरा पासपोर्ट उसने 2022 में बनवाया था। प्रशासन को धोखे में रखकर दो पासपोर्ट बनवाने के आरोप में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है।अनुज यादव ने जब अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया, तब यह धोखाधड़ी सामने आई। पासपोर्ट कार्यालय को उसके नाम पर दो अलग-अलग पासपोर्ट होने की जानकारी मिली। जांच में पता चला कि उसने दो अलग-अलग वर्षों में पासपोर्ट बनवाए थे। इसके लिए उसने एक ही स्कूल से आठवीं कक्षा के दो भिन्न स्थानांतरण प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की है।
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