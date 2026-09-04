Mau News: शादी के 20 दिन बाद पांच लाख रुपये और कार की मांग का आरोप, चार पर प्राथमिकी

विज्ञापन

प्राथमिकी के अनुसार, मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के एकौना गांव निवासी रामनवमी साहनी ने अपनी बेटी पूजा साहनी की शादी 22 नवंबर 2025 को दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के छेदापुरा निवासी मुकेश साहनी के साथ कराई थी। ससुराल वालों की मांग के अनुसार 2.55 लाख रुपये नकद, 1.70 लाख रुपये के सोने के आभूषण सहित लाखों रुपये के घरेलू सामान उपहार स्वरूप दिए गए थे।शादी के शुरुआती 20 दिनों तक संबंध सामान्य रहे, लेकिन इसके बाद पति मुकेश साहनी, ससुर जितेंद्र साहनी, सास रंभा देवी और ननद मीनू उस पर अतिरिक्त दहेज के लिए दबाव बनाने लगे। मायके से पांच लाख रुपये नकद और एक कार दिलवाने की मांग की। ऐसा न करने पर घर से निकालने और रिश्ता खत्म करने की धमकी दी गई। आरोप है कि जब पूजा ने मांग का विरोध किया तो सभी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और उसे जबरन घर से निकाल दिया। थानाध्यक्ष बसंतलाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।