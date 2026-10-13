फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Feet danced to traditional tunes at the Disco Dandia Night; the city remained immersed in the revelry of Garba until late into the night.

Mau News: डिस्को डांडिया नाइट में पारंपरिक धुनों पर थिरके कदम, देर रात तक गरबा की मस्ती में डूबा शहर

Tue, 13 Oct 2026 11:17 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Feet danced to traditional tunes at the Disco Dandia Night; the city remained immersed in the revelry of Garba until late into the night.
Photo Title
विज्ञापन

नगर के पुलिस लाइन के पास स्थित एक मैरिज हॉल में सोमवार की रात आयोजित ‘डिस्को डांडिया नाइट’ में उत्सव का उल्लास परवान चढ़ते नजर आया। पारंपरिक धुनों और आधुनिक संगीत के अद्भुत फ्यूजन के बीच शहरवासियों ने देर रात तक डांडिया और गरबा की खनक के साथ जमकर जश्न मनाया। आयोजन में महिलाओं और युवतियों के साथ-साथ उनके परिवारजनों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ शुरू। शारदीय नवरात्र में पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची 100 से अधिक महिलाओं और युवतियां ने गरबा की प्रस्तुति दी। जिसे सभी ने सहारा। वहीं लाइव डीजे ने अपने धुनों पर देर रात तक लोगों को झुमाया। कार्यक्रम में कोई अपने परिवार के साथ तो कोई अपने दोस्तों के साथ डांडिया की मस्ती में जमकर झूमा। कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले गण्यमान्य लोगों और सहयोगियों को आयोजक गोपाल गुप्ता ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन आपसी भाईचारे और पारंपरिक संस्कृति को जीवंत रखने का बेहतरीन माध्यम हैं।
विज्ञापन

कार्यक्रम स्थल पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट युवाओं और महिलाओं के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जहां लोगों ने उत्सव की यादों को कैमरे में कैद किया। इसके साथ ही, विभिन्न प्रकार के पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों के स्टॉल्स पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने गरबा की मस्ती के बीच लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रतीक जायसवाल, अभय सिंह, आयुष, रोहित यादव, प्रखर, वैभव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed