{"_id":"6ace6eb81557202fd705a396","slug":"feet-danced-to-traditional-tunes-at-the-disco-dandia-night-the-city-remained-immersed-in-the-revelry-of-garba-until-late-into-the-night-mau-news-c-295-1-svns1029-153485-2026-10-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mau News: डिस्को डांडिया नाइट में पारंपरिक धुनों पर थिरके कदम, देर रात तक गरबा की मस्ती में डूबा शहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Mau News: डिस्को डांडिया नाइट में पारंपरिक धुनों पर थिरके कदम, देर रात तक गरबा की मस्ती में डूबा शहर

वाराणसी ब्यूरो

Updated Tue, 13 Oct 2026 11:17 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 11:17 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

