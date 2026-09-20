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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   False report of kidnapping; investigation reveals dispute between brothers

Mau News: अपहरण की झूठी सूचना, जांच में निकला भाइयों के बीच विवाद निकला

Sun, 20 Sep 2026 01:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:21 AM IST
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False report of kidnapping; investigation reveals dispute between brothers
इंदारा। कोपागंज थाना क्षेत्र के अदरी नगर पंचायत स्थित स्टेट बैंक के पास से शुक्रवार की शाम अब्दुल बारी के अपहरण की सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि दो भाइयों के बीच बंटवारे का विवाद चल रहा है। इसी के चलते महिला द्वारा झूठी सूचना दी गई थी। डायल 112 और एसपी को फोन करके अदरी नगर पंचायत के कासिमनगर मोहल्ला निवासी सलमा खातून ने सूचना दी कि उनके पति अब्दुल बारी का कार सवारों ने अपहरण कर लिया है। उसने अपने देवर छोटे भाई कादिर पर पारिवारिक संपत्ति विवाद के कारण यह कृत्य कराने का आरोप लगाया।
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सूचना मिलते ही कोपागंज थानाध्यक्ष, अदरी चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान ही अब्दुल बारी अपने भाई के साथ चौकी पर पहुंच गया। उसने स्पष्ट किया कि वह आपसी विवाद के सिलसिले में बातचीत करने अपनी मर्जी से साथ गया था। किसी ने उसका अपहरण नहीं किया था। एसपी कमलेश बहादुर ने बताया कि दो भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे का विवाद चल रहा है। दोनों बात करने के लिए कार में बैठकर कहीं गए। पत्नी ने दूर से देखकर घबरा गई और पुलिस को अपहरण की सूचना दी थी।
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