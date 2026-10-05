फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Drizzle and rain in parts of the district; temperature dropped by one degree.

Mau News: जिले में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश, एक डिग्री गिरा तापमान

Mon, 05 Oct 2026 11:49 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Drizzle and rain in parts of the district; temperature dropped by one degree.
सोमवार को अचानक मौसम बदला, आसमान में छाए काले बादल। संवाद
मऊ। जिले में सोमवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली। विभिन्न इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश हुई। मौसम के इस बदलाव ने खेतों में पककर तैयार हो रही धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
विज्ञापन

अधिकतम तापमान में भी एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने मंगलवार को तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। कृषि विशेषज्ञों ने तेज हवा और बारिश की स्थिति में धान की फसल को नुकसान की आशंका जताई है।
विज्ञापन

अक्तूबर की शुरुआत से ही जिले में मौसम गर्म बना हुआ था। दिन में तेज धूप के कारण लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। सोमवार को सुबह से ही तेज धूप निकली और दिन चढ़ने के साथ इसकी तपिश बढ़ती गई। दोपहर में दुपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी हुई। इसके बाद शाम पांच बजते-बजते मौसम में बदलाव आया और जिले के अलग-अलग हिस्सों में बूंदाबांदी और बारिश शुरू हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता 79 प्रतिशत रही, जबकि हवा छह किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। मौसम में बदलाव के बाद किसानों की नजर अब मंगलवार के मौसम पर टिकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed