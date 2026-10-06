Mau News: आशा कार्यकर्ताओं ने शुरू की कलम बंद हड़ताल

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आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि सोमवार से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने कोई सरकारी कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्यों के साथ ही विभिन्न पोर्टल पर होने वाले कार्यों का भी बहिष्कार करने की बात कही गई है।कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे लंबे समय से अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों के समाधान की मांग कर रही हैं।इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मांगों का समाधान होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में ओमश्री, संगीता, शिव कुमारी, संजू, ममता, आशा चौहान, निर्मला, सविता देवी, कंचन मौर्य आदि शामिल थे।