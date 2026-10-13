Mau News: नीमिया की डारी मैया झूले ली झुलनवा’ भजन पर झूमे श्रद्धालु

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कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड के संगीतमय पाठ से हुई। समिति के बब्बन सिंह, रिंकू मिश्रा, अजय मिश्र, डॉ. राम गोपाल और आनंद कुमार समेत अन्य भक्तों ने चौपाइयों और दोहों का पाठ किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने परिवार, समाज और देश की सुख-शांति व समृद्धि की कामना की।गायक सूरज सिंह और अखिलेश यादव ने भजनों की प्रस्तुति दी। ‘नीमिया की डारी मैया झूले ली झुलनवा’ भजन सुनकर श्रद्धालु भक्ति में झूमने लगे। अंत में हनुमान जी महाराज की आरती की गई और महाप्रसाद वितरित किया गया।इस दौरान रमेश शर्मा, धनराज, पंकज राजभर, अनूप वर्मा, अनिल शर्मा, गिरधर गुप्ता, राकेश श्रीवास्तव, लालू गुप्ता, हरि प्रकाश पाठक, जनार्दन, सर्वेश राय, श्रीराम लोहिया, सुरेश सिंह, रघुनाथ चौहान और वीरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे।