फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   CPI activists staged a protest and submitted a memorandum

Mau News: भाकपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

Sun, 20 Sep 2026 01:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
CPI activists staged a protest and submitted a memorandum
मुहम्मदाबाद गोहना तहसील पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक - फोटो : 1
मुहम्मदाबाद गोहना/करहां। संपूर्ण समाधान दिवस पर शनिवार को मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में शनिवार को भाकपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री को ज्ञापन सौंपा। सभी ने दलित उत्पीड़न और कार्रवाई में प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया। संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य कौंसिल सदस्य रामकुमार भारती और पूर्व जिला सचिव रामसोच यादव ने कहा कि देश और समाज में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बदहाली है। धर्म-जाति के नाम पर दलित, अल्पसंख्यक और गरीबों पर उत्पीड़न बढ़ रहा है। सत्तारूढ़ दल के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। इस दौरान जयप्रकाश चौहान, गुलजारी देवी, रामजीत चौहान, रणविजय सिंह, रघु पाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed