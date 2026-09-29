Mau News: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता, की नारेबाजी

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इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रोकने और पुतला छीनने का प्रयास किया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक और खींचतान होती रही। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतले को आग के हवाले कर दिया। सड़क जाम और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझाने और सड़क से हटाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। विज्ञापन

हिरासत में लिए जाने के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को बनाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाना बेहद जरूरी है। इस दौरान ओमप्रकाश ठाकुर, उदयप्रताप राय, इंतेखाब आलम, रमेश यादव, रामकेश सिंह पटेल, मनोज गिहार, सईदुर्रहमान अंसारी, हफीजुर्रहमान, आफ़ताब सिद्दीकी, प्रेम शिला, महक पांडेय, सलमान जमशेद, रमन उपस्थित रहे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रोकने और पुतला छीनने का प्रयास किया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक और खींचतान होती रही। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतले को आग के हवाले कर दिया। सड़क जाम और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझाने और सड़क से हटाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।हिरासत में लिए जाने के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को बनाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाना बेहद जरूरी है। इस दौरान ओमप्रकाश ठाकुर, उदयप्रताप राय, इंतेखाब आलम, रमेश यादव, रामकेश सिंह पटेल, मनोज गिहार, सईदुर्रहमान अंसारी, हफीजुर्रहमान, आफ़ताब सिद्दीकी, प्रेम शिला, महक पांडेय, सलमान जमशेद, रमन उपस्थित रहे।

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मऊ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें पद से हटााने की मांग को लेकर सोमवार को जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नगर के बुनकर कॉलोनी स्थित जिला कार्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए शहर के प्रमुख गोरखपुर-वाराणसी मार्ग स्थित कलेक्ट्रेट मोड़ पर पहुंच गए। वहां कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर रास्ता पूरी तरह बाधित कर दिया।