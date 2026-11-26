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इस दौरान गंगऊपुर के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा पीटी टीम ने अतिथियों को सलामी दी। प्रतियोगिता का आगाज मशाल दौड़ के प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक बालक वर्ग के 100 मीटर दौड़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय बस्ती के जिगर राजभर और 200, 400 व 600 मीटर दौड़ में इसी विद्यालय के संजय कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया।योगासन में कंपोजिट विद्यालय ढढवल की टीम विजेता बनी। बैडमिंटन सिंगल में नैतिक और डबल में नैतिक व रत्नेश की जोड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया। जबकि उच्च प्राथमिक बालिका वर्ग के 100 मीटर दौड़ में लौवासाथ की प्रियांशी राजभर, 200 मीटर में मोलनापुर की आंचल साहनी, 400 मीटर में कुंडा की रंजना और 600 मीटर दौड़ में बस्ती की श्रतु अव्वल रहीं।इस प्रकार प्राथमिक बालिका वर्ग में 50, 100 और 200 मीटर दौड़ में मोलनापुर की रंजना साहनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में सरायमेवागिरी की दिव्या, लंबी कूद में नीतिका तथा अंताक्षरी और लोकगीत में ढढवल की टीम ने बाजी मारी।मुख्य अतिथि प्रवीण कुंवर सिंह शुभम ने कहा कि खेलकूद से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और ऐसे आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का मंच देते हैं। अंत में खंड शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, आयोजकों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर राहुल दीक्षित, नीतिश तिवारी, हरिलाल, संजय सिंह, रणंजय मल्ल, मनमोहन पांडेय, तारकेश्वर पांडेय, रमाकांत, अरुण हिंद, चंद्रप्रकाश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।