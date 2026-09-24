Mau News: छह दिन पहले लापता युवक का बलिया में मिला शव, हत्या का आरोप

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विजय कुमार ने बताया कि उसका भाई रंजीत 18 सितंबर की शाम सुग्गी चौरी स्थित एक अंडे की दुकान पर कुछ दोस्तों के साथ था। वहां उन्होंने अंडा खाने के दौरान शराब भी पी थी। इसके बाद रंजीत को दोस्तों के साथ बाइक से जाते हुए देखा गया था। बताया कि उसका नवासा टमठा में भी हैं, अक्सर वह कभी गांव न आकर वहां रुक जाता था। ऐसे में उस रात परिजनों ने उसके टमठा में होने की बात सोची। लेकिन जब वह अगली रात भी नहीं आया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। बताया कि सूचना मिलने पर वह दिल्ली से लौटा तो 21 सितंबर को अपने भाई के गायब होने की तहरीर मधुबन थाने में दी। विजय का कहना है कि रंजीत को उसके दोस्तों ने बताया था कि उसकी बाइक बेल्थरा रोड पुलिस के कब्जे में है। उसे छुड़ाने के लिए उसका वहां मौजूद होना जरूरी था। इसके बाद रंजीत वहां पहुंचा था, जहां उसके साथ गए दोस्तों ने बताया कि इंदौली के पास नहर के समीप रंजीत अचानक नहर में कूद गया था।रंजीत कुछ लोगों के साथ बेल्थरा रोड गया था। बेल्थरारोड में उसने अपनी बाइक मरम्मत के लिए एक मैकेनिक को दी थी, जिस पर बड़ी राशि खर्च होने की बात सामने आई है। रंजीत वास्तव में नहर में कूदा था या उनके साथ कोई अनहोनी हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। - कृष्ण कुमार गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक मधुबन।पुरानी मॉडल की गाड़ी पर क्यों खर्च की बड़ी धनराशिदुबारी। रंजीत के भाई सुजीत ने बताया कि उसका भाई ई-रिक्शा चलाता था। जिस बाइक की मरम्मत की चर्चा हो रही है, वह 2013 मॉडल हीरोहोंडा है। उसकी बाइक की मरम्मत पर करीब 22 हजार रुपये खर्च आया था। उसे इसी नाम पर धोखे से बेल्थरारोड ले जाया गया। आरोप लगाया कि रंजीत की तीनों लोग ने मिलकर हत्या की है।पत्नी रो-रोकर हुई बेहालदुबारी। रंजीत कुमार ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उनके लापता होने के बाद से परिजनों में गहरी चिंता का माहौल था। सातवें दिन उसका शव मिलने पर उसकी पत्नी रिंकी, दो बेटे का रो-रोकर बुरा हाल था।तीन दोस्तों को हिरासत में लेकर की गई पूछताछचौकियामोड़ (बलिया)। पुलिस को मामला संदिग्ध लगने पर तीन दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद उनकी निशानदेही पर इंदौली नहर में तलाश शुरू कराई गई। मधुबन और उभांव पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम ने नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी प्रयास के बाद रणजीत का शव मिला। तलाशी के लिए दो घंटे तक अभियान चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मऊ भेज दिया। हिरासत में लिए गए तीनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है।उभांव थानाध्यक्ष दिनेश पाठक ने बताया कि मामले में मधुबन थाने में प्राथमिकी दर्ज है। शव को मधुबन पुलिस ले गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।