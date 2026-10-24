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Mau News: एसआईआर रद्द करने की मांग को लेकर भाकियू का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

Sat, 24 Oct 2026 02:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:17 AM IST
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BKU stages protest demanding cancellation of SIR; submits memorandum
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की जिला इकाई ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसआईआर रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग की। इस संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम शुभांगी शुक्ला को सौंपा। जिलाध्यक्ष श्यामधर सिंह ने कहा कि लोकतंत्र और नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए किसान एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के कारण मतदाता सूची से हटाए गए 13 करोड़ से अधिक लोगों का मतदान का अधिकार बहाल किया जाए। साथ ही, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।
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उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पुलिस छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को घर से उठाकर जेल भेज रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने पर किसान सदन तक आंदोलन करेंगे। इस मौके पर जगदीश सिंह, एके चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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