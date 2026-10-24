Mau News: 1404 मतदेय स्थलों पर आज लगेगा विशेष कैंप

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जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के तहत 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली और इसके बाद जारी सभी पूरक सूचियां मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगी। प्रत्येक केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, जहां मतदाताओं को आवेदन भरने में सहायता मिलेगी। एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अद्यतन फोटो और जन्मतिथि व निवास से संबंधित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ कैंप में उपस्थित होना होगा। अभियान को सफल बनाने के लिए सभासदों, ग्राम प्रधानों और स्वयंसेवकों से सहयोग की अपील की गई है, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक किया जा सके।

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विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए 24 अक्तूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जिले के 705 मतदान केंद्रों के 1404 मतदेय स्थलों पर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यहां बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) फार्म-6 के साथ मौजूद रहेंगे और पात्र नागरिकों के आवेदन भरवाएंगे।