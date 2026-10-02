Mau News: जानवर को बचाने में बाइक अनियंत्रित, कांस्टेबल घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:03 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:03 AM IST
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फतहपुर मंडाव। रामपुर थाना क्षेत्र के फतहपुर ताल रतोय बाजार में बुधवार की देर रात एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में मधुबन थाना पर तैनात कांस्टेबल शिवम दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी बाइक सड़क पार कर रहे एक जानवर को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई थी।
जानकारी के अनुसार, कांस्टेबल शिवम दुबे (23) बुधवार की रात करीब 12 बजे बाइक से बेल्थरा रोड की ओर जा रहे थे। वह मधुबन-बेल्थरा मार्ग पर फतहपुर ताल रतोय बाजार के पास पहुंचे थे। तभी अचानक सड़क पर एक जानवर आ गया। जानवर को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक सड़क पर पलट गई, जिससे शिवम दुबे को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल मदद की। घायल कांस्टेबल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतहपुर मंडाव पहुंचाया गया। वहां उनका उपचार किया गया।इस घटना के संबंध में सीओ मधुबन दिनेशदत्त मिश्रा ने बताया कि कांस्टेबल शिवम दुबे ओमप्रकाश दुबे के पुत्र हैं। वह मधुबन थाना पर तैनात हैं। बुधवार की रात वह अपनी बाइक से बेल्थरा रोड की तरफ जा रहे थे। फतहपुर ताल रतोय बाजार के पास यह घटना हुई। सड़क पर अचानक जानवर आने से बाइक अनियंत्रित हो गई थी।
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जानकारी के अनुसार, कांस्टेबल शिवम दुबे (23) बुधवार की रात करीब 12 बजे बाइक से बेल्थरा रोड की ओर जा रहे थे। वह मधुबन-बेल्थरा मार्ग पर फतहपुर ताल रतोय बाजार के पास पहुंचे थे। तभी अचानक सड़क पर एक जानवर आ गया। जानवर को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक सड़क पर पलट गई, जिससे शिवम दुबे को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल मदद की। घायल कांस्टेबल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतहपुर मंडाव पहुंचाया गया। वहां उनका उपचार किया गया।इस घटना के संबंध में सीओ मधुबन दिनेशदत्त मिश्रा ने बताया कि कांस्टेबल शिवम दुबे ओमप्रकाश दुबे के पुत्र हैं। वह मधुबन थाना पर तैनात हैं। बुधवार की रात वह अपनी बाइक से बेल्थरा रोड की तरफ जा रहे थे। फतहपुर ताल रतोय बाजार के पास यह घटना हुई। सड़क पर अचानक जानवर आने से बाइक अनियंत्रित हो गई थी।
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