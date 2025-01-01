Mau News: बस्ती ने मऊ वेटरन्स को 92 रन से हराया, बलवीर बने मैन ऑफ द मैच

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बस्ती की ओर से सुधीर ने तीन विकेट लिए, जबकि अंशुल, बलवीर, नीरज, रवि और आलोक को एक-एक विकेट मिला। मुख्य अतिथि डॉ. अभिषेक गुप्ता ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया। मैच में यश रघुवंशी और प्रवीण चौरसिया ने अंपायर तथा आदित्य सिंह ने स्कोरर की भूमिका निभाई।

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नगर के सहादतपुरा स्थित वेदांत क्रिकेट क्लब के मैदान पर शनिवार को मऊ वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में टी-20 मुकाबला खेला गया। इसमें बस्ती वेटरन्स ने मऊ वेटरन्स को 92 रन से हराया। शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने वाले बलवीर सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बस्ती वेटरन्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में चार बल्लेबाजों के योगदान से 240 रन बनाए। बलवीर सिंह ने 81 और नीरज ने 75 रन की पारी खेली। रवि उपाध्याय ने 32 और अंशुल पाल ने 23 रन बनाए। मऊ की ओर से मनोहर, अंजय, सुंदरम और अखिलेश ने एक-एक विकेट लिया। 241 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मऊ वेटरन्स की शुरुआत खराब रही। शुरुआती ओवरों में दो विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 148 रन ही बना सकी। अखिलेश ने 42, मनोज ने 23 और अनूप ने 13 रन बनाए।