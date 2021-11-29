Mau News: अरुण सिंह मेमोरियल जूनियर नेशनल रिंग टेनिस चैंपियनशिप आज से
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:41 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:41 AM IST
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अगरसंडा स्थित सनबीम स्कूल में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पटल पर मंच प्रदान किया जाएगा। 9 से 11 सितंबर तक तीन दिवसीय भव्य खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। रिंग टेनिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में विद्यालय के पूर्व सचिव स्व. अरुण कुमार सिंह की स्मृति में अरुण सिंह मेमोरियल जूनियर नेशनल रिंग टेनिस चैंपियनशिप में 13 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। मंगलवार को प्रेस वार्ता में विद्यालय के प्रबंधक डॉ. कुंवर अरुण सिंह ने बताया कि सनबीम स्कूल शिक्षा के साथ-साथ खेलों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव समर्पित रहा है। कहा कि राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर विद्यालय का प्राप्त हुआ है। पूर्व सचिव स्व. अरुण कुमार सिंह की स्मृति को समर्पित यह आयोजन स्थानीय व ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से सीखने और आगे बढ़ने की नई प्रेरणा देगा। प्रधानाचार्या डॉ. अर्पिता सिंह ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता और टीम भावना का संचार करते हैं। रिंग टेनिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की सचिव मनीषा रानी ने चैंपियनशिप के तकनीकी पक्षों और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी।
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